Publicado 16/11/2021 13:08

Rio - Tatá Werneck não aguentou a emoção e caiu aos prantos durante o segundo episódio da nova temporada do 'Lady Night', que será exibido nesta terça-feira no Multishow. Apesar de ainda não ter ido ao ar, a apresentadora compartilhou um trecho do programa em suas redes sociais.

No vídeo, o convidado do episódio, Leandro Hassum começa a elogiar Tatá Werneck e falar da importância da humorista para o cenário da comédia nacional. Nesse momento, Tatá começa a se emocionar e lembra do amigo Paulo Gustavo, vítima fatal da covid-19, que morreu no dia 4 de maio.

"Eu juro por Deus, é muito difícil estar gravando depois de tudo o que aconteceu. Por causa do Paulo", disse Tatá, chorando.

Confira o vídeo: