Taís Araújo no 'Roda Viva', da TV CulturaReprodução/TV Cultura

Publicado 16/11/2021 15:04

Rio - Taís Araújo expôs um momento de tensão que viveu durante as gravações de "Xica da Silva", novela de Walcyr Carrasco que foi estreou na TV Globo em 1996. No "Roda Viva" desta segunda-feira (15), a atriz participou da bancada de entrevistadores e conversou com Zezé Motta sobre a personagem que ambas já interpretaram.

"Xica foi retratada, muitas vezes, pelo lado erótico. Quando eu fui fazer, eu tinha 17 para 18 anos. No momento em que neguei fazer uma cena de sexo anal, Walter Avancini e Walcyr Carrasco foram dizer que eu estava a transformando em uma 'Maria Chiquinha'", relembrou, falando sobre os bastidores da novela em que Motta deu vida à mãe da protagonista.

"Meu Deus, que loucura. Sabe que essa história que você contou, eu nunca soube?", comentou Zezé, que interpretou Xica no filme de mesmo nome, lançado em 1976. Em seguida, Taís engata em sua pergunta para a veterana: "Eu quero saber de você, quem foi Xica da Silva", questionou a esposa de Lázaro Ramos.

"Foi uma mulher fantástica, empoderada, corajosa, à frente do seu tempo. Mas sempre encontram uma coisinha para criticar, né?", respondeu Zezé, que ainda completou: "Tem gente que não percebe porque fica só na parte erótica, mas ela teve atitudes muito interessantes também."

