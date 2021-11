Cantora falou sobre polêmica envolvendo Rico e Dayane - Reprodução

Cantora falou sobre polêmica envolvendo Rico e DayaneReprodução

Publicado 16/11/2021 15:02

Rio - Jojo Todynho, campeã de "A Fazenda 12", usou seu perfil oficial no Instagram, nesta terça-feira (16), para criticar Dayane Mello, participante de "A Fazenda 13", por ter rasgado o casaco de Rico Melquiades com uma faca.



fotogaleria

Segundo Jojo, se Dayane rasgasse uma roupa dela, o reality show da Record TV ia ser encerrado imediatamente. "Gente, estou acompanhando as coisas na internet e dando graças a Deus. Se eu bato de frente com uma Dayane dessa, na Fazenda 12, tenho certeza que o programa ia acabar, meu amor. Se ela rasga o meu casaco, o pau ia torar de verdade. De verdade! Meu Deus, que livramento", iniciou Jojo.

A cantora ainda defendeu o humorista alagoano e relembrou que Dayane não combateu Tati Quebra Barraco. "O Rico tem os exageros dele, mas eu tenho gostado do jogo dele, ele tem uma visão boa. Eu tinha minha torcida que era a Tati, Mileide e a Sthefane e com o tempo se passando eu fui gostando do Rico. Não tenho acompanhado muito, pois não tenho tempo, mas, assim, porque a Dayane não fez isso quando a Tati estava dentro da Fazenda? Por que ela não rasgou alguma coisa da Tati se ela era tão braba?", perguntou.

No fim do desabafo sobre a postura de Dayane no jogo, Jojo Todynho citou indiretamente Biel, seu maior desafeto dentro do reality, e comparou a modelo ao cantor.

"Pior é quem defende. Ela é da mesma laia do amiguinho lá [Biel], que foi meu amiguinho no reality. Ainda tem quem defenda e faz voltar de roça. As máscaras caem com o tempo. O povo vai para podcast e solta a língua. Tem que pedir desculpa para o pessoal da Itália", completou Jojo Todynho.