Maiara e Maraisa e Marília Mendonça - Reprodução Internet

Publicado 16/11/2021 15:42

Rio - Os cansis Multishow e Bis vão exibir, pela primeira vez, o Grammy Awards, que acontece na próxima quinta-feira, dia 18 de novembro. No canal Bis, a premiação será transmitida ao vivo, na quinta-feira, a partir das 22h. Já o Multishow exibe os melhores momentos no domingo seguinte, dia 21 de novembro, a partir das 18h30.

Caetano Veloso, Giulia Be, Diogo Nogueira, Anavitória, Os Barões da Pisadinha, são alguns dos artistas brasileiros que marcam presença concorrendo nas categorias de Língua Portuguesa. O público também poderá conferir as apresentações de Christina Aguilera, Ozuna, Jorge Drexler, Bad Bunny, Maná, Juanes e Danna Paola, dentre outros.O evento guarda ainda um momento de muita emoção. A categoria de álbum sertanejo terá como uma das indicações Marília Mendonça, que segue como indicada junto à Maiara e Maraisa, pelo projeto As Patroas.