Tatá Werneck estreou a nova temporada do 'Lady Night' nesta segunda-feira - Reprodução/Instagram

Tatá Werneck estreou a nova temporada do 'Lady Night' nesta segunda-feiraReprodução/Instagram

Publicado 16/11/2021 17:53 | Atualizado 16/11/2021 17:53

Rio - Comemorando a estreia da sexta temporada do "Lady Night", Tatá Werneck compartilhou um texto bem-humorado em que se declara para a equipe de produção do talk show. A apresentadora divertiu os seguidores ao publicar uma sequências de fotos inusitadas com os colegas de trabalho e ainda contou um pouco da relação que tem com os profissionais nos bastidores.

fotogaleria

"Trabalhe com pessoas que ama e nunca vai precisar mentir que vai tirar segunda via dos documentos e vai ter que se atrasar quando na verdade só quer dormir mais. Trabalhe com amigos e nunca precisará estar arrumada pra uma reunião por zoom. Trabalhe com melhores amigos que te zoam o dia inteiro e nunca precisará de inimigos. Ame sua equipe e agradeça todos os dias por ter os melhores amigos do mundo!", começou a humorista na legenda da postagem no Instagram.

"E saiba que assim que sair eles vão falar mal de você porque foi assim que os ensinei a tratar uma 'chefe'. Trabalhe com pessoas que você ama muito e quando vê eles seguram seu cabelo quando está grávida e vomitando antes de gravar. Bom, amigos... Depois desse texto, me sinto livre para demiti-los a qualquer momento. Amo vocês. E sempre digo isso. E diria mais. Mas aí vocês começam a mandar minhas próprias figurinhas contra mim. Obrigada", encerrou Tatá.

Confira a publicação: