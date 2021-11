Mateus Solano e Valentina Herszage em ’Pega Pega’ - Reprodução

Publicado 17/11/2021 10:00

Rio - Na próxima segunda-feira, dia 22, estreia 'Quanto Mais Vida Melhor', nova novela das 19h da Globo. A produção inédita vai ocupar o lugar de 'Pega Pega', folhetim de 2017, que reprisa atualmente na emissora. Mas, além do horário, 'Pega Pega' e 'Quanto Mais Vida Melhor' apresentam algumas similaridades. A mais curiosa delas é a interação entre os personagens de Mateus Solano e Valentina Herszage.

Se em ‘Pega Pega’ os atores deram vida a Eric e Bebeth, pai e filha, em 'Quanto Mais Vida Melhor', a dupla de protagonistas viverá um casal. Apesar de ter vivido o pai de Valentina na trama anterior, Solano é apenas 17 anos mais velho que a atriz. O ator tem 40 anos, enquanto Valentina tem 23.Valentina, que vive Flávia, uma dançarina de pole dance, comemora o reencontro com Solano. "Foi um presente absoluto da vida, ainda mais depois desse momento em que a gente ficou em casa, distante de todo mundo. O Mateus é um capítulo à parte. Eu sou louca pelo Mateus, a gente tem uma parceria muito firme, muito bonita. Além de ser um ator que eu admiro muito, é uma pessoa incrível. E eu digo que ele é muito da minha base, da minha âncora. Tanto foi em 'Pega Pega' como tem sido agora", se declara a jovem atriz, que conta os bastidores da mudança de clima entre os personagens."A gente tem tido esse desafio de se reinventar, fazer uma nova relação, com novos personagens, e a gente se jogou muito. A gente entrou completamente e espera que o público também receba essa nova relação como uma novidade, como uma outra história. Quando a gente chegou nesse trabalho, estava numa exaltação, numa excitação gigante. A gente se olhou e falou: 'A gente vai fazer uma coisa fantástica, independente para onde for esse casal'", revela Valentina.E, segundo a atriz, uma das melhores formas de diferenciar Bebeth e Flávia foi, justamente, no histórico de vida das personagens e no abismo de experiência entre as duas. "Uma das maiores questões, com a qual a gente tomou muito cuidado, é que a Flávia é uma mulher. Ela é mais velha que a Bebeth, por exemplo, que era uma adolescente. A Flávia é uma mulher e, mais do que isso, ela foi criada na noite. É uma jovem que dança numa boate e teve de passar por milhões de situações. Então a gente trabalhou muito esse amadurecimento dela. Então foi isso. A gente tomou muito cuidado e está se divertindo muito juntos", pondera a atriz que já dá um spoiler sobre o affair de Guilherme e Flávia."É interessante a própria relação deles porque ela vai e volta e você não sabe quem vai se entregar a esse amor, digamos assim", conta a atriz.Feliz com a dobradinha, Mateus Solano admite que houve um certo estranhamento na mudança de dinâmica, principalmente pelas novelas serem seguidas uma da outra, mas reforça a naturalidade do processo inerente ao trabalho dos atores."A gente teve uma preocupação no início, de colar uma novela na outra. Mas, sim, não tem problema nenhum, porque somos intérpretes. Estamos fazendo outros personagens e os personagens por si só são muito diferentes. Eric e Guilherme têm histórias diferentes. São outros personagens realmente. Como atriz e ator, a gente poderia fazer uma terceira novela juntos e ser uma outra coisa também. Esse que é o barato da nossa profissão, a gente poder se metamorfosear, como já foi dito por algum outro profissional antes", defende o ator.