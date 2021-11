Aline Mineiro, Rico Melquiades, Valentina Francavilla e Solange Gomes - Reprodução/Record

Aline Mineiro, Rico Melquiades, Valentina Francavilla e Solange Gomes Reprodução/Record

Publicado 17/11/2021 09:11

São Paulo - Após um feriado prolongado regado a brigas, choro e até acusação de racismo, rolou na última terça-feira (16) a nona formação de roça em "A Fazenda 13". Aline Mineiro, Rico Melquiades, Valentina Francavilla e Solange Gomes acabaram escalados para a berlinda da semana.

A dinâmica começou com o voto do fazendeiro, Gui Araújo, que indicou Aline para a eliminação. "Esse jogo aqui, na minha opinião, está valendo muita grana e é uma parada muito importante, uma oportunidade muito boa na vida de todo mundo. E eu creio que não seja muito justo lutar por esse caminhão de dinheiro sem querer se indispor com ninguém", iniciou ele. "Essa pessoa que eu vou indicar, eu não consigo fazer leitura do nenhuma do jogo sobre ela, não me sinto alvo dessa pessoa, ela também não era meu alvo, mas é meio estranho no meio de uma guerra valendo tanto dinheiro assim, não querer entrar em nenhuma batalha. [...] Minha indicação de hoje é a Aline", continuou o ex-MTV.

A pedido de Adriane Galisteu, Aline - que estava com voto peso dois -, deu início à votação da sede. A ex-panicat votou em Dynho Alves. Após todos os peões votarem, o placar ficou: Rico com seis votos; Dynho com quatro e Valentina com dois. Sendo assim, o humorista garantiu a segunda vaga na roça da semana. Como manda a tradição, o mais votado da casa tem que puxar alguém da baia. Nisso, Melquiades chamou puxou Dayane Mello, a quem ele chamou de "cobra caninana".

Dayane Mello, por sua vez, começou o resta um. Lembrando que Dynho estava imune nessa etapa. Na dinâmica, então, Dayane salvou Valentina; Val deu continuidade e salvou MC Gui; o funkeiro salvou Sthe, que salvou Mileide. Mileide seguiu e salvou Bil Araújo. Bil, então, salvou Marina Ferrari, Solange Gomes sobrou e acabou garantindo a quarta vaga na eliminação.

Após isso, Dynho Alves abriu o poder da chama amarela e tirou Dayane da roça. Ele até pretendia colocar Marina no banquinho, mas ela estava na baia. Sendo assim, ele optou por Valentina. Sendo a quarta roceira, Solange vetou Aline Mineiro da prova do fazendeiro, mandando-a direto para o voto popular. "A Fazenda 13" vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 22h45, na Record TV. A apresentação, como sempre, fica a cargo de Adriane Galisteu.