Jaqueta do Rico ganha perfil no Instagram - reprodução do instagram

Jaqueta do Rico ganha perfil no Instagramreprodução do instagram

Publicado 17/11/2021 15:04

Rio - A jaqueta do Rico Melquíades é o momento. Depois de Dayane Mello rasgar a roupa do humorista com uma faca, como vingança depois das últimas brigas, em "A Fazenda 13", a jaqueta de Rico ganhou um perfil no Instagram e conta com quase 200 mil seguidores.



fotogaleria

Na rede social, o perfil apontou que "faca não é entretenimento", uma das tags levantadas pelos fãs de Rico Melquíades depois do episódio. De maneira bem humorada, o perfil publicou vídeos de Valentina escondendo a jaqueta, da Dayane rasgando a roupa e até negou que estava morta.

"Eu aqui emocionada com as "palavras" de uma jaqueta! E o pior, amei quem fez a conta!", escreveu uma seguidora. "Amanheci o dia esperando o rico ver a jaqueta e nada, mas... de hoje não passa", concluiu outro fã.

Até o início da tarde desta quarta-feira (17), Rico Melquíades não descobriu que a jaqueta foi rasgada por Dayane Mello. Nas redes sociais, os fãs do alagoano esperam por uma reviravolta no jogo. Até Adriane Galisteu, apresentadora do reality show, revelou que estava ansiosa para saber o desfecho da briga.