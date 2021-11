Bil Araújo revela proposta de trabalho indecente - Reprodução

Bil Araújo revela proposta de trabalho indecente Reprodução

Publicado 17/11/2021 19:25

Rio - Bil Araújo, ex-BBB e atual participante de "A Fazenda 13", revelou, nesta quarta-feira (17), que já recebeu propostas de trabalho interessantes pelo lado financeiro, mas com "algo" em troca.



fotogaleria

Durante uma conversa com Rico Melquiades e Aline Mineiro, Bil afirmou que poderia ter ido pelo "lado mais fácil", porém não quis. O humorista, então, perguntou para Bil se o lado mais fácil era o "teste do sofá", sugerindo que os contratantes pediam sexo além dos outros serviços prestados.

"Teste do sofá" é tipo querer sexo com você, aí se fala 'teste do sofá'. Querer tipo usar você, uma troca, lhe dar as coisas, mas quer transar com você", explicou Rico, que ainda perguntou se os convites eram feitos por homens ou mulheres.

"Mulher, mulher rica. mas homem também tinha muito", assumiu Bil Araujo. "Sério? Estou passado, bem ricona?", se empolgou Rico. "Jura? A gente olha assim o Bil, mas ele é muito menino do mato, né? A gente olha você assim de primeira e não imagina", completou Aline Mineiro.