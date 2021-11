Sthe Mattos e Mileide Mihaile - Reprodução

Sthe Mattos e Mileide MihaileReprodução

Publicado 18/11/2021 08:31

Rio - Enquanto alguns peões disputavam a prova do fazendeiro, os peões que estavam na sede começaram a conversar sobre acidentes de avião, na noite desta quarta-feira. MC Gui contou que um amigo dele era piloto e morreu em um acidente. Gui Araújo perguntou se o piloto estava em um "aviãozinho", mas MC Gui contou que o amigo pilotava um jato.

"Porque os caras lá em Goiânia são doidos. Os malucos andam com os aviõezinhos lá pra todo lado", disse Gui Araújo. "Os caras vão de fazenda pra fazenda, pousa no meio do mato, na terra, no campo de futebol", continuou o influenciador digital.

Mileide Mihaile, então, falou sobre os acidentes aéreos com artistas e relembrou a morte do cantor Gabriel Diniz. "A galera que viaja muito, esse pessoal que viaja muito fazendo show, eles se adaptam a uma rotina tão frenética e tão perigosa, que acham tudo normal. Foi o caso do Gabriel Diniz. Todo 'telecoteco' eles querem entrar e chegar em casa mais cedo. Sabe? E não pode ser assim. E o artista que é acostumado a tá em estrada, pegar voo, eles acham que é tudo banal e normal. Por isso que acabam perdendo a vida", disse a ex-mulher de Wesley Safadão.

Os peões de "A Fazenda 13" ainda não sabem que a cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos, no dia 5 de novembro, vítima de um acidente aéreo. Ela saiu de Goiânia, onde morava, rumo a Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, onde faria um show. A aeronave em que a cantora e mais quatro pessoas estavam caiu em uma cachoeira em Caratinga.

Depois do relato de Mileide, MC Gui contou que já teve problemas em um voo. Segundo o funkeiro, o piloto seguiu o voo com a asa danificada. "Ele teve que desligar o avião, desceu eu, ele, o meu pai, meu DJ. [...] Bem na hora que ele foi fazer a curva pra nós subirmos, travou a asa do jato na grade. Vê quem é mais louco, o piloto ou nós. Na hora que nós descemos, nós tivemos que ficar puxando a grade. Falou: 'Dois puxa a grade e nós empurramos o jato'. Nós empurrando o jato pra tirar a asa que estava travada na grade", iniciou.

"Nessa que tirou, ele foi lá, pisou no freio, ele desceu. Ele olhou assim, a ponta da asa rasgou, tá ligado? Tipo, tem aqui a ponta da asa, o bagulho rasgou no meio, assim. O piloto olhou e falou pro cara da pista assim: 'Ô, chefe, tem uma fita isolante aí?'. O cara: 'Não tem'. Ele olhou, um monte de fiozinho pra fora assim. Uns fiozinhos mesmo de dentro da asa, dos fios do avião mesmo. Só que era um King Air, tá ligado. Aí o cara olhou assim, o piloto: 'Vamos aí que dá pra ir'".