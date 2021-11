Neymar lamenta saída de Camila Queiroz de ’Verdades Secretas’ - Reprodução

Publicado 18/11/2021 10:18 | Atualizado 18/11/2021 10:22

Rio - O anúncio da saída de Camila Queiroz da novela "Verdades Secretas 2" ainda está dando o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira. Até o jogador de futebol Neymar decidiu se manifestar sobre o assunto e deu sua opinião na internet. "Verdades secretas sem a Angel é a mesma coisa que arroz sem feijão, sem graça", disse o craque no Twitter, fazendo referência a personagem da atriz.

O nome de Camila, assim como o nome da novela, ainda estão entre os assuntos mais comentados do Twitter. Muitos internautas manifestaram apoio a atriz e disseram que não vão continuar assistindo a novela caso ela realmente saia da trama.

"Certeza que a Camila Queiroz só foi mandada embora porque a novela é do Walcyr... com qualquer outro autor teria sido diferente", disse uma internauta. "Acho que a Camila Queiroz fez foi demorar em se tocar qual o destino da sua personagem, visto que desde o primeiro capítulo já se via que trama dela é a mais sem graça e essa coisa de investigador x assassina não era um repertório que ia durar muito", comentou outra pessoa.

Verdades secretas sem a Angel é a mesma coisa que arroz sem feijão, sem graça — Neymar Jr (@neymarjr) November 18, 2021

Relembre o caso

A Globo anunciou, na tarde desta quarta-feira, que a atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de 'Verdades Secretas 2', novela em exibição no Globoplay. Em nota, a emissora contou que decidiu dispensar a atriz após ela exigir 'demandas inaceitáveis'.

"Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama", disse a emissora em nota.