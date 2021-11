Rico Melquiades e o casaco rasgado em 'A Fazenda 13' - Reprodução/Record

Rico Melquiades e o casaco rasgado em 'A Fazenda 13'Reprodução/Record

Publicado 18/11/2021 12:22 | Atualizado 18/11/2021 12:27

São Paulo - Rico Melquiades, o fazendeiro da semana, finalmente encontrou sua jaqueta rasgada nesta quinta-feira. A blusa foi danificada por Dayane Mello na última segunda-feira (15) e após isso foi escondida em um canto da casa por Valentina Francavilla.

fotogaleria

Ao ver os danos na peça de roupa, o influenciador ficou chocado. Após alguns instantes em silêncio, enquanto revirava a blusa, ele falou. "Parece até que rasgaram de propósito", comentou, sem entender o que houve. Valentina Francavilla, à situação, conversava com Aline Mineiro na cozinha, e se fez de desentendida. "É sua?", questionou ela, como se não soubesse o que ocorreu com a peça. Rico, então, afirmou. "Sim, é... e foi cara, viu?".

A expectativa de Rico Melquiades descobrir que Dayane Mello rasgou sua blusa é grande. Desde segunda-feira (15) fãs do humorista e de "A Fazenda 13" aguardam o momento. Rodrigo Faro, inclusive, sugeriu apresentar seu programa com uma blusa bem semelhante para provocar o rapaz, que possui um temperamento aflorado.

Entretanto, a direção do programa proibiu Valentina de falar sobre o assunto. Em conversa com Aline, na terça-feira (16), a peoa pontuou. "Não posso falar porque eles disseram que estamos descumprindo a regra, não posso tocar no assunto. A gente vai lá no closet [se falar]”, disse a ex-assistente de palco do Ratinho.