Zezé Di Camargo e Wanessa Camargo no documentário ’É o Amor: Família Camargo’Divulgação / Netflix

Publicado 18/11/2021 14:08

Rio - A série documental "É o Amor: Família Camargo" vai estrear no dia 9 de dezembro, na Netflix. O documentário mostra a relação entre Zezé Di Camargo e sua filha Wanessa Camargo durante a gravação de um álbum inédito dos dois cantores.

Pai e filha vão mostrar sua vida e intimidade, ao lado de amigos e familiares, no documentário. As gravações aconteceram na fazenda da família, no interior de Goiás, onde Zezé e Wanessa improvisaram um estúdio para a gravação de músicas inéditas durante o período de isolamento social por conta da pandemia de covid-19.

Graciele Lacerda, atual mulher de Zezé, e Zilu Godói, ex-mulher do cantor, também aparecem na série documental. Dirigido por Ricardo Perez, o documentário também tem participação de Thiaguinho, Paula Fernandes, Léo Santana, Felipe Araújo, Denilson, Tiago Abravanel, Cleo Pires e Priscila Fantin.