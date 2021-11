Sthe Matos - reprodução de vídeo

Publicado 18/11/2021 21:49

Rio - A fama de Dayane Mello não anda boa nem em 'A Fazenda 13', da Record TV. Sthefane Matos comparou a modelo com Karol Conká, participante do 'Big Brother Brasil 21', durante um bate-papo com Rico Melquíades e Bil Araújo, nesta quinta-feira. "Ela [Dayane] não disse que ela era a Juliette? Ela é a Karol Conká, isso sim", avaliou a influenciadora digital. "Já pensou ela está sendo a Juliette?", quis saber Rico.

Sthe discordou do alagoano e rebateu a pergunta. "Já pensou ela está sendo a Karol Conká? Impossível ela ser a Juliette, Juliette era boa. Ela não é, não". Bil, que participou do reality global com a paraibana, falou sobre o comportamento dela. "Juliette é pistola. Ela brigava, mas não era assim, não, ela era muito coerente. Ela é engraçada", elogiou.

Rico aproveitou o momento para saber mais sobre a campeã do 'BBB 21'. "Ela fazia o que lá durante o dia? Ela dormia muito?", perguntou o alagoano ao modelo. "Se maquiava", respondeu Bil.

