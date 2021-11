Camila Queiroz - Globo

Camila QueirozGlobo

Publicado 19/11/2021 08:45

São Paulo - Parece que as polêmicas envolvendo a atriz Camila Queiroz e a Globo não vão terminar por agora. A atriz, que foi cortada pela emissora de "Verdades Secretas 2", ficou incomodada com a forma que a notícia foi divulgada e pretende processar o canal por difamação e assédio moral. A informação é da colunista Marcelle Carvalho, do UOL.

fotogaleria

Segundo a colunista, Camila gravou e fez prints de conversas com a diretoria da Globo desde quando ela assinou contrato com a Netflix para apresentar o reality "Casamento às Cegas" ao lado do marido, Klebber Toledo. Procurada pelo iG, a equipe de Camila não se manifestou sobre o possível processo.

Em comunicado enviado à imprensa, a Globo afirmou que Camila Queiroz fez exigências que não foram aceitas e quis determinar o desfecho da personagem Angel na trama de "Verdades Secretas 2", escrita por Walcyr Carrasco.

Em nota, Camila Queiroz sugeriu que o corte feito pela Globo poderia ser uma punição. “A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época", disse em nota.

Nesta quinta-feira, Camila fez um desabafo em seu perfil oficial no Instagram sobre a personagem Angel e depois surgiu chorando nos stories. "Oi, gente, eu sei que vocês estão esperando muito por isso, que eu venha aqui falar, mostrar a cara. Mas eu nunca tinha vivido nada parecido com isso, nunca tinha vivido tamanha exposição como essa. Todas as vezes que tentaram colocar meu nome em polêmicas, em fofocas, eu sempre tentei fugir, não ter que ficar provando que eu tava certa, provando meu lado da história para ninguém", disse Camila, que ainda afirmou não estar bem para falar de tudo que aconteceu.