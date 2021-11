Dayane diz que Aline Mineiro tem ’genética de negra’ - Reprodução / PlayPlus

Dayane diz que Aline Mineiro tem 'genética de negra'

Publicado 19/11/2021 13:02

Rio - A ex-participante do "Gran Fratello" Dayane trocou uma ideia com a ex-panicat Aline Mineiro na cozinha de "A Fazenda", na tarde desta quinta-feira, e mais uma vez foi acusada de racismo pelos internautas. Tudo começou quando a modelo disse que a "raça do baiano é negra" e que Aline Mineiro tem "corpo de negra".

"Vai comer tudo isso?", perguntou Dayane sobre as quantidade de comida que Aline iria comer no lanche. "Vou", respondeu a ex-panicat. "Então, a genética do baiano é assim, né? Tem um corpo incrível. Por que, na verdade, a raça do baiano é negra, eles têm a genética de negro", disparou Dayane para Aline. "Isso, olha o meu cabelo", respondeu a Aline, apontando para a cabeça.

"Incrível que tu nasceu com a pele branca e com a genética de corpo de negra. Por que tu tem corpo de negra, tá baby? Tu tem corpo de negra", disse Dayane. Desconfortável com os comentários, Aline rebateu: "Eu não acho não. Meu pai é moreno, moreno, minha mãe é branquinha".

"Eu digo corpo de negra, tipo, sabe assim, um pouco americana? Porque as americanas brancas elas são retas de bunda, mas as outras se tem essa mescla de cubano, mexicano.. A Jennifer Lopez ela é latina, olha a bunda que ela tem!", disse Dayane. "É, as colombianas são desenhadas", respondeu Aline. "Genética abençoada, filha", finalizou Day.