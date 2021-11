Pedro Bassan e Daniella Dias - Globo/João Cotta

Publicado 19/11/2021

Rio - Tem novidade na programação da Globo para o Rio de Janeiro neste sábado. A emissora vai estrear a produção jornalística "Expedição Rio", às 14h, depois do "Jornal Hoje". Apresentado por Pedro Bassan e Daniella Dias, o programa pretende percorrer regiões pouco exploradas da cidade, fora das zonas mais turísticas e badaladas. Assim, busca conhecer novas histórias e descobrir outras culturas.

"O projeto nasceu para expressar o amor que os cariocas e moradores da região metropolitana têm pelo lugar onde vivem. E é um amor plenamente justificado pela beleza dessa paisagem. O ‘Expedição Rio’ nasceu para mostrar essas paisagens e contar as histórias das pessoas que cuidam desses lugares", detalha Bassan.

Ao visitar lugares que muitos cariocas não conhecem, os jornalistas vão mostrar a pluralidade da região a partir das histórias de diferentes personagens. "O ‘Expedição Rio’ surgiu da ideia que mais falamos: mostrar o Rio que o Rio não conhece. O Rio é um dos lugares mais espetaculares do mundo e seu potencial precisa ser mostrado e exaltado. O que mais me surpreende positivamente nessa cidade é a capacidade de se apaixonar por cada canto do estado. Sou uma pessoa emotiva e poder ver tanta beleza em forma de vida pela voz de cada uma das pessoas que compõem o Rio foi incrível", conta Daniella.

Bassan ainda reforça o que mais ama no Rio, um lugar tão complexo. "O que mais me encanta no Rio de Janeiro é o amor das pessoas pela cidade e pelo lugar onde vivem. E também algo que parece clichê, mas que eu tenho certeza absoluta de que é a pura verdade: o morador do Rio de Janeiro é o ser humano mais feliz do mundo! Se alegria fosse produto de exportação, o mundo inteiro viria buscar aqui", reflete.

Programa de estreia

Logo na estreia, no Dia da Consciência Negra, o programa inicia sua trajetória no Quilombo da Marambaia, na Baía de Sepetiba, onde vivem descendentes de escravos. Ali, vão contar com a ajuda de moradores locais para desvendar uma beleza pouco visitada. De lá, o "Expedição Rio" segue sua trajetória e desembarca em Barra de Guaratiba para desbravar as praias da região, que fogem do roteiro turístico da cidade.

É justamente neste primeiro episódio que está o destino favorito de Daniella. "A ‘Ponta da Pombeba’, foi meu lugar favorito e, para mim, se assemelha a um paraíso. É um banco de areia, quase no meio da Baía de Sepetiba, que se forma todos os dias quando a maré está baixa. Pisar ali e andar praticamente sobre as águas é quase mágico. Cada pessoa que pisa naquela areia escreve uma história que não se apaga, mas fica eternizada quando a maré sobe e ocupa o lugar que é dela. Ali a natureza nos ensina que precisamos viver cada momento do presente, sempre respeitando quem pisou naquele chão antes de nós. É um lugar que eu sequer imaginava existir no Rio e que está tão perto da gente", revela ela, que ainda destaca outro destino: "O pantanal fluminense é outro lugar incrível. As águas dos rios que envolvem o lugar são as mais limpas que, ao se encontrarem, vão direto para Baía de Guanabara".



Mas não é apenas no programa de estreia que o "Expedição Rio" vai explorar regiões periféricas. Ao longo dos cinco episódios da série, os jornalistas vão percorrer zonas poucos conhecidas da capital, mas também destinos da Região Metropolitana e Baixada Fluminense.

"A Baía de Sepetiba foi o primeiro lugar que a equipe citou e, depois dela, foi levantada a possibilidade de fazer um trajeto que não parasse ali, mas que seguisse pelas zonas Oeste, Norte, Sul, Região Metropolitana e Baixada Fluminense", diz Danielle, que ainda reflete sobre o olhar que tinha para a região.

"Meu olhar para o Rio era limitado, sem dúvidas. Nasci e fui criada em São Gonçalo, na Região Metropolitana e, fora da minha cidade, conhecia um pouco da capital fluminense. Apesar disso, sempre vi o Rio como sinônimo de diversidade e foi no ‘Expedição Rio’ que pude conhecer essa imensidão de pessoas e histórias que estão tão pertinho nós, mas são tão pouco conhecidas", finaliza a jornalista.