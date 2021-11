Neném (Vladimir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage) - Globo/João Miguel Júnior

Neném (Vladimir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage)Globo/João Miguel Júnior

Publicado 22/11/2021 08:56 | Atualizado 22/11/2021 11:13

Rio - Estreia, nesta segunda-feira, na Globo, ‘Quanto Mais Vida Melhor', a primeira novela inédita na faixa das 19h desde o começo da pandemia. Com a promessa de ser uma produção leve e divertida, a trama surpreende ao trazer um acidente aéreo como premissa. Envolvidos nesse desastre, estão Paula (Giovanna Antonelli), Neném (Vladimir Brichta), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage). Mas, ao se encontrarem com a Morte, os quatro protagonistas recebem a chance de viver de novo e agarram a oportunidade para realizarem seus sonhos e corrigirem seus erros.

fotogaleria



Núcleo principal



Nascido e criado na Tijuca, Neném é um ex-ídolo do Flamengo. Com problemas financeiros e uma grande família para sustentar, o ex-jogador se dispõe a voltar aos gramados, mas sofre o fatídico acidente de avião a caminho de um teste. “Procurei fazer com que esse personagem tivesse bastante carisma, que fosse positivo, alegre. É uma figura que passa por vários percalços, muitas dificuldades, mas sempre com energia otimista. Ele também tem uma trajetória romântica importante, feita de uma maneira menos tradicional, com muito humor presente”, adianta Vlad que contracena com a filha Agnes na novela. Nascido e criado na Tijuca, Neném é um ex-ídolo do Flamengo. Com problemas financeiros e uma grande família para sustentar, o ex-jogador se dispõe a voltar aos gramados, mas sofre o fatídico acidente de avião a caminho de um teste. “Procurei fazer com que esse personagem tivesse bastante carisma, que fosse positivo, alegre. É uma figura que passa por vários percalços, muitas dificuldades, mas sempre com energia otimista. Ele também tem uma trajetória romântica importante, feita de uma maneira menos tradicional, com muito humor presente”, adianta Vlad que contracena com a filha Agnes na novela.

“É um prazer, um presentão. Não sei nem se posso dizer que é um sonho porque nunca nem ousei sonhar fazer uma novela contracenando com ela. É uma alegria, um orgulho muito grande. O personagem dela foi uma conquista dela, que se deu sem o meu intermédio, e isso me deixa muito feliz também”, comemora o ator.



Na outra ponta está Paula, uma empresária de cosméticos de sucesso e que não mede esforços para conseguir o que quer. “Ela é competente, rápida e inteligente. Cheia de autoestima e alto astral. Egocêntrica. Só pensa nela. Mandona e, ao mesmo tempo, divertidíssima”, conta Giovanna Antonelli, que fará um par romântico com Vladimir.



O outro par romântico é formado por Mateus Solano e Valentina Herszage. Solano faz o médico Guilherme que, assim como Paula, tem uma autoestima inacreditável. “Guilherme é o melhor cirurgião cardíaco da América Latina. O problema é que ele sabe disso...mimado desde sempre pela mãe, cercado de muitos privilégios, se tornou um homem controlador, arrogante e machista”, descreve o ator que vai acabar se envolvendo com Flávia.



Assim como Neném, a personagem de Valentina Herszage também passa por apertos financeiros decorrentes de uma vida difícil, em que tem que trabalhar como dançarina de pole dance em uma boate. “Tive bastante dificuldade, porque o pole dance é muito difícil. É uma expressão artística, uma dança, mas você precisa de força e de técnica. Você precisa se sentir, se curtir na hora que está praticando”, confessa a atriz.



Novidade especial



Pouco comum nas novelas brasileiras, ‘Quanto Mais Vida Melhor’ promete uma diversão a mais para o público. Para incrementar o clima alto astral da produção, a novela vai contar com números musicais performados pelos protagonistas no no ‘Bar Karaokê’ ou na boate ‘Pulp Fiction’.



“O universo da Pulp Fiction já é muito musical. E além do Bar Karaokê, decidimos construir um musical semanalmente, uma música com performance dos protagonistas cantando. Isso acontece na novela permeando a história, construindo assim uma linguagem, uma assinatura. Temos também algumas músicas inéditas e compostas para a novela”, comenta o diretor artístico Allan Fiterman.



“A gente dividiu esses universos em gêneros musicais para facilitar inclusive do telespectador identificar quando está no mundo de cada um deles. Já na abertura da novela, a Sinfonia Nº 5, de Beethoven, gravada pela Orquestra de São Petersburgo para a novela, teve o seu primeiro movimento dividido em quatro partes. Cada parte é equivalente a um protagonista, com o gênero respectivo dele. Começa em erudito, parte do Guilherme, corta pra rock que é a Flavia, vai pro samba, que é o Neném, e termina em pop, que é a Paula. Sendo 15 segundos em cada gênero”, completa Ricardo Leão, que assina a produção musical da novela, ao lado de Daniel Tauszig.