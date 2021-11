Valentina Francavilla surpreende ao detonar Dayane Mello após ser eliminada de 'A Fazenda 13' - Montagem/Record/Playplus

Publicado 19/11/2021 18:33

Rio - Parece que a amizade entre Valentina Francavilla, eliminada da semana em "A Fazenda 13" , e Dayane Mello ficou estremecida em menos de 24h após o resultado da roça de quinta-feira (18). Durante a gravação do "Hora do Faro", nesta sexta-feira (19), Valentina chamou Dayane de preconceituosa e irresponsável.

Durante o jogo das plaquinhas, a ex-assistente de palco do Ratinho detonou a amiga ao colocar as placas de "irresponsável", "cruel", "oportunista", "manipuladora" e "desleal" e "preconceituosa".

Dayane se mostrou surpresa com a declaração da sua maior aliada no jogo. "Me assusta um pouco as placas da Valentina. A gente se aliou muito há um mês e meio. Para mim, ela é uma pessoa incrível", desconversou Dayane, enquanto Aline Mineiro vibrava com as placas recebidas pela modelo.

Com acesso às informações do jogo fora do confinamento, Valentina rasgou elogios para Rico Melquíades, que ela jurou não querer amizade dentro do reality. Rico recebeu as placas de "inteligente", "engraçado" e "encrenqueiro".

Gui Araujo, ex-namorado de Anitta, foi detonado pela ex-peoa. "Desleal', "sabonete", "covarde", "mentiroso", "enganação", "desonesto", "dissimulado", "cruel", "grosseiro", "mau-caráter", "trapaceiro" e "preguiçoso" foram as placas de Gui.

A reportagem é de Kadu Brandão, do iG.