Rio - Boninho retornou ao Brasil nesta sexta-feira (19) após alguns dias em Nova York e foi direto para as gravaçãos do Show dos Famosos no "Caldeirão com Huck".

Em seus stories do Instagram, o diretor de televisão contou que acabou se atrasando. "Chegando para gravar o show. Tô meio atrasado. Acho que vou tomar bronca. Desculpa, Luciano", brincou.

"Eu nem tô cansado. Voltei de viagem. Bate e volta Rio-São Paulo. Errei aqui, mas vou chegar. Agora vou fazer o teste de Covid-19. Pessoal me esperando na porta. Caramba! Bora!", completou.

Recentemente, Boninho, começou a fazer aparições enigmáticas ou reagir a palpites sobre quem estará no elenco do 'BBB22', que estreia no dia 17 de janeiro. No último domingo (14), o diretor postou um vídeo um tanto peculiar em seu Instagram. Ele começou a falar sobre a existência de um botão que promete fazer a casa pegar fogo.