Dayane Mello e Adriane Galisteureprodução

Publicado 19/11/2021 21:47

Rio - Muitos espectadores andam descontentes com a forma com a qual Adriane Galisteu vem lidando com o episódio em torno da jaqueta de Rico Melquíades, que foi rasgada por Dayane Mello em um acesso de raiva, e já não fazem mais questão de esconder o incômodo com a "euforia" da apresentadora para que a peça vá parar na sua varanda.

Um exemplo disso é que, após a repercussão da roça desta quinta (18), admiradores de Day, insatisfeitos com a eliminação de Valentina Francavilla e a permanência de Aline Mineiro na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, deixaram comentários nos tuítes de Galisteu, acusando-os de manipulação e de terem sido coniventes com o suposto caso de estupro de Nego do Borel contra a peoa.

Para quem não acompanhou o programa após a edição ao vivo, Aline fez uma espécie de "reunião de condomínio" para expor quem rasgou o casaco do fazendeiro da semana. Inicialmente, Dayane, autora do estrago, negou, mas depois foi conversar com o humorista.

"Cancelando o PlayPlus já", disse uma usuária do Twitter. "Uma casa inteira contra uma única pessoa é baixo demais", escreveu outra. Já a terceira cravou: "Tomara que ela bata o sino. Vocês já a deixaram ser estuprada, foram omissos e coautores desses crimes".

