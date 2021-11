Thiaguinho - Bruno Soares

Publicado 20/11/2021 09:08

Rio - O ‘É de Casa’ desse sábado, dia 20, conta com a participação de Thiaguinho e Eli Soares no quadro 'Promessas'. Os cantores falam sobre fé e racismo no Dia da Consciência Negra. No 'Viva o Verde', Ana Furtado e o engenheiro florestal Murilo Soares continuam a celebração da primavera e respondem algumas dúvidas do público.