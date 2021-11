Sthefane revelou preocupação em bate-papo com Rico e Aline - Reprodução

Publicado 20/11/2021 12:54

Rio - Enquanto se arrumava para a festa em 'A Fazenda 13', Sthefane Matos revelou para Aline Mineiro e Rico Melquiades que sentiu um caroço em seu seio e mostrou preocupação.

"Eu estou com um carocinho no meu seio”, contou Sthefane. “Não te preocupa, não, Sthefane? Tem que olhar isso […] Parece um caroço de feijão grande”, disse Rico. Aline pediu para sentir e revelou sua preocupação. "Se eu fosse você, falava. Você tem silicone, né? Pode ser da própria cápsula do silicone”, perguntou. "Tem que fazer um ultrassom. Tem que ver, Teté, deixa isso, não. É muito importante isso", aconselhou o humorista.