Fiuk caracterizado de Renato Russo - Reprodução Internet

Fiuk caracterizado de Renato RussoReprodução Internet

Publicado 21/11/2021 20:20

O "Show dos Famosos" é um quadro que vem surpreendendo no "Domingão do Huck". Hoje (21) os jurados Boninho, Cláudia Raia e Preta Gil viram os participantes Margareth Menezes, Fiuk e Glória Groove participarem de mais uma etapa eliminatória. O menos votado, com voto decisivo da plateia, deixa o quadro. Apesar de Fiuk deixar o programa hoje, o Renato Russo homenageado pelo cantor hoje não passou despercebido pela internet.

fotogaleria

Margareth Menezes foi a primeira a se apresentar e ela homenageou Sandra de Sá, com a música "Olhos Coloridos". A cantora surpreendeu e recebeu 10 de Preta Gil, 9.9 de Cláudia Raia e Boninho e 10 da plateia.

Fiuk foi o segundo a se apresentar. O cabelo, a maquiagem, o figurino, a rosa branca e a interpretação do cantor garantiram a nota máxima dos jurados e da plateia.

Gloria Groove foi a última a se apresentar e ela surpreendeu como Justin Timberlake, cantando "Sexy Back". Ela também ganhou elogios e a nota máxima de todos os jurados, além da plateia.

Fiuk diz que, ainda que tenha sido eliminado, ele se sente feliz e agradecido pela oportunidade de participar do programa, e brinca que não vai levar a eliminação para o seu analista.