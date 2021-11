Claudia Raia - Reprodução/Globo

Claudia RaiaReprodução/Globo

Publicado 22/11/2021 07:50 | Atualizado 22/11/2021 07:52

Rio - Claudia Raia, de 54 anos, é conhecida pelos looks luxuosos, mas, neste domingo, a atriz optou por um modelo diferentão que não agradou alguns telespectadores do "Show dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck".

A atriz usou um macacão vermelho, com recortes pelo corpo e bem justinho. "Essa temporada do #ShowDosFamosos eu tô assim, bem basiquinha e só usando looks exclusivo feitos por estilistas nacionais, porque a moda brasileira amor é um delírio de criatividade e de muito bom gosto", escreveu ela no Instagram

Mas um detalhe chamou atenção da web: um laço no ombro, o que gerou memes nas redes sociais. Alguns disseram que ela parecia um presente de Natal, enquanto outros comparam a atriz a Elke Maravilha. "A Cláudia Raia está parecendo um embrulho de Natal, mulher maravilhosa", disparou uma pessoa. "Elke Maravilha encarnada na Claudia Raia no domingão do Hulk… bela homenagem(risos)", ironizou outra. "Que look horroroso esse da Claudia Raia, por que rico é tão brega?", diaprou um terceiro.



