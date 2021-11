Maju Coutinho - Reprodução/Globo

Publicado 22/11/2021 08:23 | Atualizado 22/11/2021 08:34

Rio - Após a saída de Tadeu Schmidt, Maju Coutinho assumiu o "Fantástico", ao lado de Poliana Abrita, neste domingo. Pela primeira vez, duas mulheres comandaram a revista eletrônica da Globo. Logo no início, a nova apresentadora recebeu uma homenagem da produção do dominical.

Enquanto passava fotos de Maju desde a infância até os dias de hoje, passando pela infÂncia, faculdade e chegada a Globo em 2017, Poliana narrava a história da menina que sonhava fazer Jornalismo e se tornou uma dos maiores nomes do telejornalismo da atualidade.

"Olhe bem, preste atenção... na menina Maria Júlia, filha de professores, que cresceu numa família amorosa da Vila Matilde, na Zona Leste de São Paulo. Uma criança que gostava de brincar de jornalista, de fazer entrevistas imaginárias. Era o começo de um sonho. A menina cresceu, o sonho dela também. Na faculdade de jornalismo, Maria Júlia virou Maju", iniciou a narradora da reportagem, enquanto eram exibidas imagens da vida da jornalista.



"Já repórter, Maju chegou à TV Globo em 2007. Em 2013, tornou-se também uma das apresentadoras mais destacadas dos nossos telejornais. A brincadeira da menina Maria e as aspirações da jovem Maju trouxeram essa jornalista talentosíssima para o momento em que a história do Fantástico inaugura uma nova fase: duas mulheres, juntas, no comando do programa", completou a narradora da matéria. Relembre a seguir a jornada da apresentadora em fotos.



Comoção na web

A estreia de Maju repercutiu nas redes sociais, principalmente no Twiiter, onde seu nome foi parar nalista dos assuntos mais comentados. "Um dia histórico para a TV brasileira... Duas mulheres juntas apresentando a maior revista eletrônica do país", ponderou um internauta. "Maju assumir a apresentação do Fantástico no final de semana do Dia da Consciência Negra me pegou demais", destacou outro.

Houve quem destacasse a homenagem feita para a jornalista. "Que linda essa homenagem pra Maju em sua estreia no 'Fantástico'", elogiou uma pessoa. "30 segundos de 'Fantástico' e eu já estou emocionada com a Maju! Que coisa linda ver essa representatividade feminina", confessou outra.

Um dia histórico para a tv brasileira... Duas mulheres juntas, apresentando a maior revista eletrônica do país.



Bem vinda Maju #Fantastico pic.twitter.com/gsAM9pScYQ — Juninho Raposo (@Juninhoraposo) November 21, 2021