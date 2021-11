Rico e Dayane - Reprodução / PlayPlus

22/11/2021

Rio - Dayane Mello relembrou o dia em que cortou a jaqueta de Rico Melquiades em 'A Fazenda 13', da Record TV, durante uma conversa com MC Gui, nesta segunda-feira. A peoa disse que não se arrependeu de sua atitude. "Eu não me arrependo. Se eu tiver que sair, vou feliz da vida. Não suporto mais aqui dentro. Não sei se eu volto depois do que eu fiz aí esses dias", disse, referindo-se ao fato da jaqueta. "Volta, sim. Aconteceram coisas muito piores aqui", opinou o funkeiro.

Após Rico descobrir o que aconteceu com sua peça de roupa, MC Gui quis saber: "Ele não quis trocar ideia com você sobre isso?", perguntou o cantor. "Nunca, até porque, eu não me arrependo. Se me arrependesse... Mas não me arrependo", comentou a modelo. "Se sair por isso, tudo bem, né?", perguntou Gui.

A ex-participante do Big Brother Brasil Itália confessou: "Tenho arrependimento de outras coisas aqui que eu fiz. Ter apostado em pessoas erradas, esse é meu grande arrependimento. Ter participado de grupo, eu devia ter continuado sozinha até o final. Tenho muitos arrependimentos aqui dentro. Mas não me arrependo de ficar sozinha agora".



O clima não está bom para Dayane Mello, em A 'Fazenda 13'. A modelo almoçou sozinha durante um tempo, na tarde desta segunda-feira. No reality rural ela só tem um amigo: MC Gui, que fez companhia para a peoa em determinado momento. "Eu e você parecendo dois defuntos. Não aguento mais conversar com ninguém", começou o funkeiro. "Sabe o que acontece? Odeio essa gente que fica mostrando que está super mega feliz", destacou ela. "E nós aqui morrendo de saudades, tristeza, angústia... Muitos fugindo da roça... Tô cansada desses sorrisinhos", acrescentou.

MC Gui também disse que está cansado de algumas pessoas do reality. "Prefiro dormir do que ficar vendo esse povo aqui". A modelo, então, disparou: "Já reparou que as pessoas que se sentem mais felizes aqui dentro são as que menos tiveram atritos?", perguntou ela, que acrescentou: "Se eu voltar, eu vou dizer: 'não levantem e nem me abracem porque quero a hipocrisia longe de mim'."