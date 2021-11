Elenco de 'Quanto Mais Vida Melhor' se reúne para assistir ao primeiro capítulo

Rio - O elenco da novela "Quanto Mais Vida Melhor" se reuniu para assistir ao primeiro capítulo da trama, em um restaurante, na noite desta segunda-feira. Giovanna Antonelli, Vladimir Brichta, Elizabeth Savalla, Ana Lúcia Torres, Tato Gabus Mendes, entre outros, estiveram juntinhos para curtir o primeiro episódio.

Vladimir Brichta estava acompanhado pela filha, Agnes, que faz sua estreia na televisão. "Foi uma surpresa quando o produtor de elenco falou. Achei ótimo! Deu certo, ela fez o teste e está na novela, é um orgulho enorme. Várias fichas vão cair ao longo do tempo. Muito lindo ver a forma como ela estava no primeiro dia e um ano depois", disse o ator sobre atuar com a filha em entrevista ao "Gshow".

Relatar erro