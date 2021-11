Artistas brasileiros marcam presença no Emmy Internacional

Rio - A 49ª cerimônia do Emmy Internacional aconteceu na noite desta segunda-feira, em Nova York, nos Estados Unidos. Vários artistas brasileiros passaram pelo tapete vermelho do evento, que premia o melhor da televisão ao redor do mundo. Luciano Huck e Angélica estavam no time de apresentadores da premiação.

A Rede Globo foi indicada em quatro categorias: documentário, com "Cercados"; telenovela, com "Amor de Mãe"; série de curta duração, com "Diário de um confinado" e filmes e minisséries para TV, com "Todas as Mulheres do Mundo". O Brasil também concorreu na categoria programação artística com o documentário "Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem", da Netflix.

No Twitter, os internautas ficaram na expectativa pelos prêmios, mas o Brasil saiu da premiação sem nenhuma estatueta.

Pelo amor de Deus dêem o Emmy internacional pra Dona Lurdes https://t.co/1TgcxHQLoF — eu, bruno (@brunomr_92) November 22, 2021 e dai que tem emmy internacional passando se dona lurdes não foi indicada não to nem aí — mundinho alinne moraes e andreia beltrao br (@tovendotv) November 23, 2021 Hoje é dia de Emmy internacional. Torcendo pros brasileiros indicados levar pelo menos um prêmio kkkkj — Vaninha (@yo_vaninha) November 22, 2021

