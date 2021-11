Sandy apresenta o Sandy+Chef na HBO Max - Divulgação

Publicado 23/11/2021 12:34

Rio - Na última quinta-feira, a HBO Max lançou os três episódios finais de 'Sandy+Chef'. Com a boa resposta do público ao reality show, a produção alcançou a maior audiência da plataforma no final de semana de estreia, ocupando o primeiro lugar entre os programas mais vistos da HBO Max no Brasil e permanecendo, pelo menos, até esta terça-feira.