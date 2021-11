Gui Araújo faz comentário homofóbico sobre Rico Melquiades - Reprodução

Publicado 23/11/2021 14:35

Rio - Gui Araújo fez um comentário de extremo mau gosto e homofóbico sobre Rico Melquiades em "A Fazenda". Durante um papo com Sthe Matos e MC Gui, o ex-participante do "De Férias com o Ex" sugeriu que Rico vai ao banheiro toda hora para se masturbar.

"Mano, ele vai de 20 em 20 minutos no banheiro", observou Gui Araújo. "É...", concordou Sthe. "Bater punheta. C*nheta", disse Gui, sugerindo que Rico estaria masturbando o ânus por ser homossexual. Todos riram do comentário. Os telespectadores fizeram muitas críticas nas redes sociais.

"Esse Gui Araújo, não é aquele que levanta a bandeira LGBT na internet? Pra ganhar seguidores e assim ganhar dinheiro?? Aí você vê o grau de hipocrisia desse cara. Verdadeiro homofóbico!!! Vai ter que arrumar um emprego ou vai passar fome", disse uma pessoa no Twitter.

Esse Gui Araújo, não é aquele que levanta a bandeira lgbt na internet?

Pra ganhar seguidores e assim ganhar dinheiro?? Aí vc vê o grau de hipocrisia desse cara. Verdadeiro homofóbico!!! Vai ter que arrumar um emprego ou vai passar fome. — Nica (@BitemondNica) November 23, 2021 Que dizer que @guiaraujo_p da #AFazenda disse que o @RicoMelquiades está indo ao banheiro pra enfiar algo no ânus se isso não é uma fala homofóbica eu não sei mais o que é homofobia — Regina menezes Costa (@ReginamenezesC1) November 23, 2021

Eu tô com tanto nojo do Gui Araújo que não tá escrito, ele acabou de cometer novamente homofobia, Sthe e MC Gui que estava escutando não disse nada, eles ainda teve a audácia de concordar Esses três me enoja sério.#Afazenda — (@ComentaIana) November 23, 2021