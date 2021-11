Rico Meqluiades - Reprodução/Record

Rico MeqluiadesReprodução/Record

Publicado 23/11/2021 16:10

Rio - Após relatar incômodo para urinar nesta segunda-feira, Rico Melquiades passou por um atendimento médico em "A Fazenda 13", que constatou a presença de uma infecção urinária. Ao voltar da consulta com médicos da Record, nesta terça, ele fez um alerta aos demais participantes para que se reforce a higiene no banheiro.

"Pessoal, falar uma coisa aqui para as meninas, principalmente, né... A Sthefane falou que infecção urinária pega também por transmissão. Eu sempre levanto a tampa do vaso para fazer xixi, mas para se prevenir é bom vocês passarem álcool em gel sempre", informou o peão após verificar a informação com a produção.

"Tá comprovado que você tá? Você foi lá?", perguntou Bil Araújo. "Sim, estou", afirmou o humorista.