Marieta SeveroReprodução Internet

Publicado 23/11/2021 18:34 | Atualizado 23/11/2021 18:45

O viaduto onde Lurdes (Regina Casé) e Thelma (Adriana Esteves) se conheceram logo no início de "Amor de Mãe" causou o maior alvoroço nas redes sociais ao reaparecer em cenas de "Um Lugar ao Sol". Sem nem esperar a memória do público esfriar, a atual novela das nove reciclou os cenários da antecessora. Foi uma sensação imediata de déjà-vu.

Apesar da surpresa dos espectadores com a repetição do cenário, o reaproveitamento é justificável. Trata-se de uma construção grandiosa e que não merecia ser desperdiçada pelos Estúdios Globo, ainda mais em plena pandemia –a novela do gêmeo usurpador foi gravada entre novembro de 2020 e junho de 2021, logo, pegou a segunda onda da doença no Brasil.

Pela dificuldade em manter os protocolos de segurança nas ruas de verdade, o enxugamento da cenografia fez sentido para a emissora. As gravações internas são mais controladas do que as fora dos muros do antigo Projac.