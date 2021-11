TV Globo vai exibir ’O Cravo e a Rosa’ em novo horário, logo depois do ’Jornal Hoje’ - Reprodução

Publicado 24/11/2021 13:24 | Atualizado 24/11/2021 15:12

Rio - A TV Globo surpreendeu ao anunciar, nesta quinta-feira, que vai reexibir a novela "O Cravo e a Rosa". Mas a surpresa não se dá por conta da escolha do folhetim e, sim, pelo horário. A emissora anunciou a criação de uma nova faixa de horário para a reexibição de clássicos da dramaturgia: logo após o "Jornal Hoje", por volta das 15h.

Na sequência, entram os filmes da "Sessão da Tarde" e, logo depois, o tradicional "Vale a Pena Ver de Novo" segue trazendo as grandes obras da dramaturgia, agora, privilegiando a reexibição de novelas originalmente exibidas às 21 horas. Neste novo horário, serão exibidos sempre clássicos que fizeram sucesso nas faixas das 18h e 19h.

"O Cravo e a Rosa" começará a ser exibida no dia 6 de dezembro. Escrita por Walcyr Carrasco e Mário Teixeira e inspirada no clássico “A Megera Domada”, de William Shakespeare, “O Cravo e a Rosa” se passa nos anos 1920 e conta a história do romance entre o caipira Petruchio (Eduardo Moscovis) e a geniosa Catarina (Adriana Esteves).