Dayane é detonada na web após dizer que Solange 'aceitou' violência domésticaReprodução/Instagram

Publicado 24/11/2021 17:45

Rio - Dayane Mello causou revolta em alguns internautas, nesta quarta-feira (24), por comentários feitos sobre Solange Gomes durante uma conversa com MC Gui, em "A Fazenda 13". Após uma série de atritos, o cantor criticava a ex-Banheira do Gugu e teve o apoio da modelo em suas reclamações em relação à colega de confinamento.

“Se bobear, ela ainda leva o prêmio. Ela caiu na pena do coração da mulherada", afirmou Dayane. "Olha o que ela fala o tempo todo: ‘Ah sou mãe solteira. Não tenho ajuda do pai’. Claro, casou com o marido errado então", disparou a influenciadora.

A ex-"Gran Fratello" seguiu falando de Solange e citou as agressões físicas que a ex-modelo afirma ter sido vítima. "Uma mulher que apanhou oito anos? Desculpa, aceitar isso não é legal. E agora tá aqui recuperando a fama, o nome dela, passando por cima dos outros? Ah, me poupe”, declarou Dayane.

A fala polêmica da modelo repercutiu entre os usuários do Twitter, que detonaram a postura de Mello. "Quem já viveu violência na pele, sabe como é difícil", lamentou uma internauta. "Só quem já passou por isso sabe que nós sentimos fracassada, diminuída, sem valor, que não somos ninguém sozinha e por aí vai.... Me livrei, mas muitas não conseguem", completou outra fã do reality. "Essa mulher não tem noção nenhuma sobre o que fala", apontou outro perfil.

