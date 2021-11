Agatha Moreira e Romulo Estrela - Reprodução/Globo

Publicado 25/11/2021 11:01 | Atualizado 25/11/2021 11:03

Rio - Romulo Estrela e Agatha Moreira já estão saudosos com o fim das gravações de "Verdades Secretas 2". Na madrugada desta quinta-feira, os atores postaram registros dos bastidores das últimas gravações em suas redes sociais, mostrando, inclusive, a equipe por trás da produção.

"Ela falou o seguinte: 'nós somos os inimigos do fim'. Ela", brincou Romulo ao apontar a câmera para Agatha. "É isso, acabou, a gente vai rodar agora, equipe está ali, não dá pra ver ninguém, parece até que estou sozinho aqui. Mas tem gente aqui e não é pouca gente. É só o último take. E acabou. Aulas. A gente veio apagar a luz", completou o ator na sequência.

Ainda no Instagram Stories, Romulo agradeceu o trabalho de toda a equipe. "Gravando último take de 'Verdades Secretas'. O máximo respeito a todos os profissionais que, de maneira incansável, se dedicaram a esse trabalho. Obrigado por me ajudarem a dar vida ao Cristiano, vocês são incríveis", enfatizou.



Já Agatha postou um registro ao lado do ator, da diretora Amora Mautner e Bruno Safadi, além de um vídeo com a equipe comemorando o encerramento do trabalho.

Confira registros:

Romulo via Instagram Stories (romuloestrela), durante bastidores de #VerdadesSecretas2 com Agatha Moreira. pic.twitter.com/nJhznJsV5n — (@InfosRomuloE) November 25, 2021