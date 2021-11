Rico Melquiades em 'A Fazenda 13' - Reprodução/Instagram

Rico Melquiades em 'A Fazenda 13'Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2021 12:16 | Atualizado 25/11/2021 12:17

São Paulo - Após MC Gui vencer a prova do fazendeiro e escapar da eliminação na última quarta-feira (25), os roceiros tiveram a oportunidade de defender a permanência no reality show da Record TV. Após isso, Rico Melquiades aproveitou para alfinetar Dayane Mello, comparando-a com Karol Conká, que foi altamente criticada no "BBB" por fazer pressão psicológica em Lucas Koka Penteado.

"Vamos, Brasil! Vamos tirar a cobra caninana, vamos tirar a Karol Conká da Fazenda!", soltou Rico Melquiades. "Vou até pedir desculpa porque isso é uma ofensa para a Karol Conká. Desculpa, é uma ofensa comparar você com essa menina. Pelo amor de Deus, é muito pesado para ela. Essa aqui é muito pior", completou o influenciador, alfinetando novamente a modelo.

Em seguida, o alagoano demonstrou estar arrependido pela comparação. "Estou aqui puto comigo. Nada a ver com a Karol. Ela não fez nem um terço do que essa mulher fez. Quando eu sair, vou pedir desculpa a ela", prometeu ele. "A Karol jamais pode ser comparada com uma mulher dessa. Jamais", afirmou.