Tatá Werneck e Gabriel Godoy em 'Haja Coração'Reprodução/TV Globo

Publicado 25/11/2021 15:28

Rio - A apresentadora e atriz Tatá Werneck, que comanda o programa "Lady Night", do Multishow, relembrou o romance que viveu com o ator Gabriel Godoy, que foi seu par romântico na novela "Haja Coração", da Globo.

fotogaleria

Em conversa com o autor de novelas Daniel Ortiz, no quadro "Entrevista com o Especialista", do "Lady Night", Tatá reviveu lembranças do affair com Gabriel depois de Ortiz contar que a apresentadora deu trabalho nos bastidores. "Dei. Porque eu caí naquela roubada, que é uma me***, que é você se apaixonar pelo par romântico", explicou Tatá.

"Os dois se apaixonaram. Mas foi aquela relação conturbada, né? Que a gente teve que sentar com vocês, conversar, dizer que desse jeito não dava mais, que o clima estava pesado e estava atrapalhando os outros atores do núcleo", rebateu o autor.

Daniel Ortiz ironizou a lembrança e disse que escreveu uma cena de acordo com a relação tumultuada que Tatá viveu com Gabriel. "Obrigada, Dani, por revelar detalhes. Além disso, depois que a gente tinha terminado, você escreveu uma cena maravilhosa", agradeceu Tatá, que ainda brincou dizendo que o ator ficou com uma mulher do Gshow.

A reportagem é de Kadu Brandão, do iG.