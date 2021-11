Gui Araújo - Reprodução/PlayPlus

São Paulo - Gui Araújo foi o eliminado de "A Fazenda 13" na noite da última quinta-feira (26). Fora do reality show rural, o influenciador já está sentindo o peso das declarações polêmicas que fez enquanto estava no programa. Na entrevista da "Cabine de Descompressão", um dos pontos abordados foi o envolvimento do ex-MTV com Jade Picon e ele negou que a influenciadora tenha traído João Guilherme.

Em "A Fazenda", Gui Araújo falou bastante sobre sua vida amorosa e disse que viveu um "romance proibido". Fãs do programa logo perceberam que ele estava falando que se envolveu com Jade Picon e deduziram que esse caso aconteceu quando ela ainda estava comprometida com João Guilherme. A influenciadora foi a público negar essa história e, após ser eliminado, o ex-peão também reforçou que não houve traição.

"Eu meio que tinha na cabeça que poderia repercutir esse fato do que aconteceu entre mim e a Jade, mas em nenhum momento foi enquanto eles estavam juntos", diz. Ele também contou que conheceu João Guilherme por meio de Jade e disse que o relacionamento dos dois acabou muito antes do anúncio para o público.

"Quando terminou, eu fui o primeiro a saber. Então, não foi em nenhum momento traição de ambas as partes. Eu não estava com ninguém também. São fatos, se distorceram do jeito que foi contado, são fatos. Se eu tiver que vir a público contar, expor, falar, mostrar, provar, vai ser muito chato, mas eu vou ter que fazer", diz.

Gui Araújo ainda disse que agora que saiu de "A Fazenda 13" tem como provar tudo o que disse durante a passagem pelo reality show. O influenciador foi acusado de contar mentiras no programa, não somente por Jade Picon, mas até Anitta, com quem ele namorou, fez uma publicação sobre mitomania que foi entendida como uma indireta para o ex-MTV.

