Rede Globo desmentiu boatos sobre saída de Camila Queiroz Reprodução

Publicado 26/11/2021 15:18

Rio - Camila Queiroz e a TV Globo estão no centro de uma polêmica. A atriz não terminou de gravar "Verdades Secretas 2", mesmo interpretando Angel, a protagonista da novela. Começaram a circular diversos boatos sobre o que aconteceu entre a artista e a emissora, então o canal de televisão fez um pronunciamento contando o que de fato ocorreu.



Em primeiro lugar, a Globo declarou que Camila Queiroz não foi demitida. Desde 2021, a atriz não mantém um contrato fixo com a emissora, é contratada apenas por obra. O último acordo firmado entre as partes foi para as gravações de "Verdades Secretas 2" e era válido até 10 de novembro. Porém, devido à pandemia da Covid-19 e as medidas de segurança, as gravações demoraram mais do que o planejado.