Aline Mineiro mostra manchas no corpo e desabafa sobre saúde mental - Reprodução/Playplus

Aline Mineiro mostra manchas no corpo e desabafa sobre saúde mentalReprodução/Playplus

Publicado 26/11/2021 16:17

Rio - Aline Mineiro espantou Dayane Mello em "A Fazenda 13", nesta sexta-feira (26), ao mostrar manchas que surgiram em algumas partes do seu corpo durante o reality rural. As peoas conversavam na área externa quando a ex-Panicat levantou sua roupa para mostrar o que a modelo acreditou serem hematomas, no primeiro momento, mas Aline logo explicou a situação.

fotogaleria

"Não, isso eu tenho desde sempre. Quando me afeta muito mentalmente, o meu corpo reage com manchas na pele", explicou ela, que ainda confessou ter usado calças para esconder as marcas dos outros participantes do programa. "Meu Deus! Por que isso? Eu nunca vi isso na vida", questionou Dayane assustada.

A ex-assistente de palco abriu o jogo ao revelar as preocupações que tem o que acontece do lado de fora do reality show da Record. "Eu fico guardando muita coisa. Às vezes, quando não consigo pôr para fora, vai me dando essas coisas. Vai apertando, né? Agora vai dando tudo, angústia, saudade da família, pensando como tá meu namorado... Se respingou muita coisa nele... Fico preocupada em afetar quem eu amo, sabe?", desabafou Aline.