Publicado 27/11/2021 10:33 | Atualizado 27/11/2021 10:41

São Paulo - Sthefane Matos não se conforma que Mileide Mihaile causou a ida de Bil Araújo para a décima roça de "A Fazenda 13". Durante a festa, na madrugada deste sábado (27), a influenciadora digital deixou claro que não entendeu a jogada da peoa em optar em salvar Marina Ferrari em vez do amigo.

"Eu não ia se ela [tivesse me salvado]. Falei 'o povo deve ter visto que o Bil salvou aquela mulher de tudo que é jeito, deu R$ 10 mil pra ela, deu R$ 5 mil pra ela, salvou de resta um, deu não sei o quê e do nada [foi traído]", desabafou Bil Araújo.

Sthefane contou que ainda não entendeu a jogada de Mileide por ter aberto mão da aliança com eles por uma amizade de poucos dias no confinamento. Bil desabafou: "Tipo, assim, eu não me espanto mais com as pessoas. Eu não me decepciono com as pessoas". "Eu me decepciono", completou Sthe Matos.

Bil foi salvo pelo público na última roça. Ele encarou a berlinda com Dayane e Gui Araujo. O ex-De Férias com Ex deixou a competição.