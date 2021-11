Gui Araújo - Reprodução / PlayPlus

Publicado 27/11/2021 12:19 | Atualizado 27/11/2021 12:23

Rio - Fora de "A Fazenda 13", Gui Araújo revelou que enviou fotos íntimas, as famosas nudes, para Rico Meqluíades, que ainda está confinado no reality rural da Record. Ele fez revelação durante gravação do "Hora do Faro" nesta sexta-feira.

Durante a dinâmica do programa de Rodrigo Faro, o eliminado da semana teve de distribuir adjetivos positivos e negativos para os peões. Para Rico, ele atribui os de "engraçado, prestativo, intrometido, barraqueiro e encrenqueiro".

Rico, ao saber dos adjetivos, se surpreendeu com os dizeres positivos. “Olha ,tá bom, viu. Estou até surpreso. Eu acho que não mostraram as coisas que eu falei dele por trás”, brincou ele, que depois recebeu uma informação inesperada.

Logo depois, Gui revelou ter mandado nudes para o peão pelas redes sociais. Mais uma vez, Rico ficou surpreso e ficou "chateado" por não poder ver logo. “Não é pra mandar agora não que o Bruno [administrador] vai abrir esses nudes. Eu pedi pra que você não mandasse agora", brincou, mais uma vez.