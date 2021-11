MC Gui admite que entrou em A Fazenda 13 para mudar imagem após polêmica - Reprodução/Playplus

Publicado 27/11/2021 16:01

Rio - MC Gui não acredita que vá vencer "A Fazenda 13". Durante a festa que rolou na madrugada deste sábado, o funkeiro falou para Aline Mineiro que não se vê como o vencedor do reality, principalmente depois das últimas eliminações.

"Eu não sei se isso aqui foi feito pra quem gosta muito de jogar com o coração, pra quem gosta de jogar com a razão, nunca soube", desabafou. ele, sobre não saber que estratégia adotar no reality rural.

"Eu tenho uma certeza: Eu acredito muito, quem vai ganhar esse jogo não vai ser pessoas que têm personalidades como a minha, como o Gui, como a Dayane… não vai ser, e você vai entender o porquê", completou o funkeiro.