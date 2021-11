Rico Melquiades - reprodução

Rico Melquiadesreprodução

Publicado 27/11/2021 19:47

Rio - Rico Melquiades contou como se sente na reta final de 'A Fazenda 13', da Record, durante uma conversa com Mileide Mihaile, neste sábado. O peão disse que está em seu limite. "Sou de carne, osso e coração, não sou robô, estou no limite de muita saudade mas se eu tiver que chegar na final, vou chegar, mas desse jeito, chorando, se eu tiver que sorrir, vou sorrir. Quando tiver que cair aqui, vou ficar, nem que tenha que ficar três dias de cama", afirmou ele.

fotogaleria

Mileide disse que entendia o alagoano, pois também estava em um momento delicado. "Sem força nem de tomar banho depois. Eu não tô com força nem de tomar banho", falou ela. Rico completou: "Estou depressivo. Nunca fiquei desse jeito na minha vida. Estou com infecção, estou todo ressecado, não quero falar os locais que estou ressecado, os meus pés, Mileide", completou.

Em conversa com @mileidemihaile, @RicoMelquiades desabafou como está se sentindo na reta final do reality



Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/f2K5SxjGXg — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 27, 2021

Os fãs ficaram preocupados com a saúde mental do humorista. "Aguenta firme RICO, já estamos quase chegando na final, você tem uma torcida incrivel e maravilhosa! Estamos com você Rico", publicou um usuário do Twitter. "Fica bem, Rico. Você só sai desse programa como campeão e nós vamos fazer de tudo pra que isso aconteça!", postou outro.

Aguenta firme RICO, já estamos quase chegando na final, você tem uma torcida incrivel e maravilhosa! Estamos com você Rico



FICA BEM RICO #AFazenda pic.twitter.com/bx26aOxEkF — Nown_56,12% (@YammoYO0_) November 27, 2021