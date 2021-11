Marina Ferrari desabafa com Mileide - reprodução de vídeo

Publicado 28/11/2021 17:46

Rio - Marina Ferrari desabafou com Mileide Mihaile, na tarde deste domingo, em 'A Fazenda 13', da Record TV. A influenciadora digital reclamou do comportamento de Dayane Mello e relembrou uma situação que a modelo quis envenená-la contra Sthefane Matos.

"Acho ela maldosa. Trato com respeito tudo, mas também estou cada vez mais [cansada]", começou Marina. "Pra você ter uma noção: Ontem eu percebi que ela quis prejudicar até a Sthefane. Eles todos estavam se entregando, e ela: 'Vem, Sthefane, conta aí como que a gente debochava'. A Sthefane deu logo um fora. Eu prestei atenção em cada detalhe, ela disse [que a Sthe] estava em todas", completou.

Em seguida, Marina defendeu Sthe. "Todas não, que foi uma vez. Eu fiquei assim, com a cara deste tamanho olhando para ver se a Sthefane ia falar alguma coisa, mas ela não quis se envolver".

Brincadeiras de MC Gui

Durante o bate-papo com Mileide, Aline contou que estava incomodada com os apelidos de "confeiteira" e "yupe" dados a ela por MC Gui. O funkeiro chegou a se desculpar com ela. A influenciadora, então, quis saber a opinião da ex de Wesley Safadão sobre o caso. "Eu acho que é porque ele já tava pensando em tudo que já tava sendo feito... E resolveu fazer uma desculpa geral", opinou. "E também porque percebeu que o barco não tava andando pro lugar certo, entendeu?", completou a alagoana. Mileide concluiu: "Foi isso que eu percebi quando você começou a pontuar. Porque eu estava brincando ali, mas só quem sabe é quem está levando a pancada. Não tem como ninguém saber e sentir como você".