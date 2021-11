Claudia Raia e Cauã Reymond - reprodução de vídeo

Publicado 28/11/2021 20:03

Rio - Claudia Raia e Cauã Reymond se encontraram no 'Domingão com Huck', da TV Globo. Os dois, que já interpretaram mãe e filho na novela 'A Favorita' (2008), brincaram com a situação durante a participação deles no júri do 'Show dos Famosos'. A atriz, então, revelou que excluiu o galã do grupo de whatsapp que tem com suas filhas da ficção.

"E aí, mamãe?", disse Cauã para Claudia ao chegar no palco. Luciano Huck, então, quis saber: "Claudia foi sua mãe em novela já? Você foi mãe de Cauã já? Aonde, Claudia Raia, você foi mãe de Cauã?". A atriz explicou: "Em A Favorita! E é meu único filho homem. Das filhas da Raia, são todas mulheres, só ele é menino".

O marido de Angélica perguntou quais eram as filhas da atriz na ficção. "Fê Souza (Fernanda Souza)...", começou ele. "Fê Souza, Paolla Oliveira, Marcella Rica, Mariana Ximenes, Isabelle Drummond, é, são muitas", enumerou Claudia.

Em seguida, a artista confessou que Cauã não está no grupo de whatsapp que tem com as outras atrizes. "É, ele não tá no grupo das filhas da Raia. Ele é um pouco à parte. Eu só falo com ele sozinho, entendeu? Né, filhote?", brincou Claudia. "É, fica à parte, É melhor", concordou o ator.