Robson Nunes faz homenagem aos Racionais MC’s no ’Show dos Famosos’Reprodução

Publicado 29/11/2021 07:49 | Atualizado 29/11/2021 08:02

Rio - Robson Nunes homenageou os Racionais MC's no "Show dos Famosos", durante o "Domingão", neste final de semana. A apresentação deu o que falar, já que apesar de alguns integrantes do grupo já terem participado isoladamente de programas da Globo, os Racionais MC's nunca se apresentaram na emissora.

Edi Rock foi ao "Caldeirão", em 2013, e recebeu críticas na ocasião pelo fato de o grupo tentar, em geral, se afastar da grande mídia. O músico voltou à Globo em 2019, ao lado de BK, em entrevista ao "Conversa com Bial". No programa, eles falaram da influência dos Racionais MC's.

No "Show dos Famosos", Robson Nunes cantou "Negro Drama" e falou sobre a importância das músicas do grupo para ele se reconhecer como negro. "Ainda mais eu que sou negro de pele clara... Lembro de uma vizinha. Minha mãe falava 'esse aqui é meu neguinho mais novo' e ela falava 'imagina, Robson não é negro, ele é moreno claro'. Falavam como se fosse uma ofensa, sacou? E você cresce com isso. Meus pais são sensacionais, seu Miro, pedreiro, dona Dora, dona de casa", disse Robson.

"Quando Racionais entra na minha vida, eu sei quem eu sou, eu tenho orgulho, eu tenho autoestima. É transformador", completou o ator, que ainda sugeriu que as pessoas fizessem o "teste do pescoço". "Quando você tiver no seu restaurante preferido, faz o teste do pescoço [olha para os lados] e vê quantos pretos têm lá. Quando você tiver no seu clube, vê quantos pretos têm lá. Isso não tá certo, a gente tem que equilibrar isso com medidas emergenciais. Essa luta é para na frente disputar de igual para igual".

Ele também pediu para que as pessoas negras se informem sobre a própria identidade. "Informe-se, estamos no mês da consciência negra. Tenha consciência de quem você é e principalmente orgulho de quem você, é porque o povo preto faz e fez muito por esse país".