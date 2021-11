Claudia Raia - Reprodução/Globo

Publicado 29/11/2021 09:30 | Atualizado 29/11/2021 09:37

Rio - Jurada do "Show dos Famosos", Claudia Raia elogiou a performance da cantora Mariana Rios, neste domingo, ao homenagear a estrela pop Katy Perry. Mas um detalhe desagradou parte da web: ao elogiar Mariana, Claudia disse que a brasileira dançou melhor que a própria cantora norte-americana, que, para a jurada, tem um corpo "limitado".

“Eu queria te dizer que você foi brilhante! Aliás, você dançou melhor que a Katy Perry, inclusive. Porque ela é uma excelente cantora, uma voz linda, mas a coisa de corpo dela é um pouco mais limitada... Mas você trouxe isso! Você trouxe esse corpo dela dançando. Mas eu acho que você se mexe diferente dela e você trouxe esse jeito dela se mexer que é uma coisa característica dela”, afirmou Cláudia.

Fãs da cantora Katy Perry criticaram o comentário de Claudia Raia no quadro do "Domingão do Huck". “Claudia Raia foi dizer que a Mariana Rios dança melhor que a Katy Perry e nem a própria Mariana aceitou uma mentira dessa gente. Esse quadro é um mico total”, disse um. "Claudia Raia com o corpo todo esticado na plástica falando que o corpo da Katy é limitado", comentou outro. "Mariana Rios rebateu a Claudia Raia falando que a Katy dança limitado", sinalizou uma terceira.

Por outro lado, houve quem concordasse com a jurada. "A Claudia Raia falando que a Katy (Perry) não dança (risos. E nao mentiu", disparou um internauta.