Giovanna Lancellotti e Jorge Lopez em ’Temporada de Verão’ - Aline Arruda / Netflix

Giovanna Lancellotti e Jorge Lopez em ’Temporada de Verão’Aline Arruda / Netflix

Publicado 29/11/2021 11:09

Rio - "Temporada de Verão", nova série nacional da Netflix, estreia no primeiro semestre de 2022 e tem a atriz Giovanna Lancellotti como protagonista. A trama se passa no fictício Hotel Maresia, localizado em uma ilha paradisíaca, em que a destemida Catarina (Giovanna Lancellotti), a perspicaz Yasmin (Gabz), o sonhador Diego (Jorge López) e o veterano da praia, Miguel (André Luiz Frambach) vão se conhecer e viver o verão mais inesquecível de suas vidas.

fotogaleria

Dirigida por Isabel Valiante e Caroline Fioratti, a produção acaba de ganhar suas primeiras imagens oficiais. Muita diversão, romance e confusão esperam aqueles que passarem pelo Hotel Maresia enquanto o grupo de funcionários, que foi trabalhar no resort para conseguir aquela grana extra durante as férias, vai viver experiências que vão mudar suas vidas.



Temporada de Verão ainda tem Giovanna Rispoli (Helena), Maicon Rodrigues (Conrado), Cynthia Senek (Marília), Felipe Rocha (Maresia), Léo Bittencourt (Rodrigo) e Mayana Neiva (Vilma) no elenco. A série é uma produção Boutique Filmes em coprodução com a Ocean Filmes para a Netflix.